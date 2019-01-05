علق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم السبت على قضية اللاجئين السوريين بتمنراست.

وقال بدوي خلال لقاء جمعه مع المجتمع المدني وأعيان تين زواتين "تعيش الجزائر مخاطر عدة، لذلك أحذر من الانسياب وراء الأكاذيب، خاصة تلك المرتبطة بهاته المجموعات التي هي على علاقة بما يحدث في بعض البلدان العربية والتي تحاول الدخول بطريقة غير شرعية إلى بلادنا. ونقول إلى كل من يحاول المساس ببلادنا بأن المواطن الجزائري واع وواقف إلى جانب المؤسسات الأمنية كرجل واحد للحفاظ على مكاسب المصالحة والاستقرار من أي تهديد قادم".

وأضاف بدوي "لذلك أحث مواطنينا على أن يثقوا في مؤسسات الدولة والجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية وأبناء هذا الوطن المرابطين في الحدود حفاظا على سلامة التراب الوطني، فأمن هذا الوطن الغالي خط أحمر. ذقنا مرارة الإرهاب وآلامه ومآسيه ومخلفاته من الآلاف والآلاف من أرواح الجزائريين التي ذهبت، ولم يكن استرجاع الأمن إلا بفضل تضحيات رجال أشاوس و فطنة رئيس الجمهورية في إرساء قيم المصالحة الوطنية".

وكان المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية حسن قاسمي قد أكد قبل أيام أن السوريين الذين وصلوا برا من الجنوب في الآونة الأخيرة أفراد من جماعات المعارضة السورية (الجيش الحر)، ويشكلون تهديدا أمنيا، إلا أن الأمم المتحدة عبرت أول أمس الخميس عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر.