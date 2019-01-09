يستغل أحد سكان مدينة زموري في بومرداس كل فرصة يزور فيها الوزراء الولاية لإحراجهم بالإصرار على استوقافهم والتحدث معهم والتقاط صور معهم، ويقدم في كل مرة مطلبا، حيث استفاد من سكن وامتيازات أخرى ومازال ينتظر. وأسرت مصادر محلية مطلعة أن آخر شيء أراد الحصول عليه هو عقار تبلغ قيمته الملايير في زموري، وقد طلب ذلك من وزير الفلاحة بداية الأسبوع خلال زيارته لبومرداس. واللافت أن هذا الشخص نجده في الصفوف الأولى لكل زيارة ووسط الرسميين دون أن يتم منعه من ذلك، لغياب الصفة التي تجعله يلتصق بالوفود الرسمية التي تزور الولاية.