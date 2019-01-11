استنكر مراسلو وصحافيو ولاية تيزي وزو تصرفات وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، خلال قيامه بزيارة تفقد متحفي كريم بلقاسم وعبان رمضان، حيث رفض تنشيط ندوة صحفية، مفضلا الإدلاء بتصريح خاص لمبعوث التلفزيون العمومي دون باقي وسائل الإعلام، الأمر الذي أدى إلى دخول وفد التلفزيون في عراك مع زميل يعمل لحساب إحدى وسائل الإعلام، الذي لم يتمالك نفسه بسبب ما كان يقوله أحد أعضاء وفد التلفزيون في حق صحافيي ومراسلي الولاية. ولحسن الحظ، وتحت إلحاح المراسلين والصحافيين أجاب الوزير على ثلاثة أسئلة فقط قبيل دخوله قاعة الحفلات لدار الثقافة مولود معمري للإشراف على حفل توزيع جوائز على رياضيين وألقى كلمة بالمناسبة.