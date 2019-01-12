دعا وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، اليوم السبت، بسطيف الفرق الرياضية لاستغلال المرافق والمنشآت الرياضية عبر الوطن لإجراء تربصاتها.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية "الباز" بسطيف في ختام زيارته إلى هذه الولاية أن عديد الولايات "تتوفر على مرافق بها وسائل ذات مواصفات عالية تسمح للفرق في مختلف الرياضات بإجراء تربصاتها في أفضل الظروف". كما رافع حطاب من أجل تأطير الاتحاديات من طرف أشخاص أكفاء وتسيير بمخططات عمل مضبوطة مذكرا بأن دائرته الوزارية "يحق لها المرافقة الإيجابية للاتحاديات".

وصرح الوزير في نفس السياق أن الرياضة الجزائرية "لا بد عليها أن ترقى إلى المستوى العالمي بالنظر لما تبذله الدولة من مجهودات في مجال تمويل الرياضة وما تسخره من إمكانات بشرية لذلك"، مشددا على أهمية أن تتوج مشاركات الفرق الوطنية في مختلف المنافسات بنتائج. وألح حطاب أيضا على ضرورة التسيير الحسن للخدمات على مستوى كافة المنشآت الرياضية لخلق الثروة وتطوير الرياضة الوطنية.

وأبرز كذلك أهمية الاستثمار في مجال التكوين الموجه للمكونين والمسيرين وفي قطاع الرياضة، داعيا كذلك إلى إشراك الخواص للاستثمار في الرياضة واعتبر ذلك تكملة للمجهودات التي تقوم بها الدولة. وذكر حطاب بأن" 7398 منشأة شبانية ورياضية أنجزت عبر الوطن منذ عام 1999 ما يترجم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال الرياضة".

قبل ذلك توجه الوزير إلى بلدية صالح باي حيث دشن المسبح نصف الأولمبي ووضع حيز الخدمة ملعبا جواريا . كما تفقد ببلدية عين ولمان القطب الرياضي عبد الحميد كرمالي والمسبح نصف الأولمبي وبيت الشباب ثم إلى بلدية قجال حيث دشن قاعة متعددة الرياضات. وببلدية عين أرنات عاين الوزير القطب الرياضي مختار لعريبي الذي يضم ملعبا لكرة القدم وقاعة متعددة الرياضات ومسبح نصف أولمبي.

وسيواصل حطاب زيارته لعاصمة الهضاب العليا بتدشينه بحديقة التسلية بوسط مدينة سطيف معرض سوق يناير.