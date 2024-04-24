كأس الرابطة: وفاق سطيف وشبيبة القبائل في النهائي

سيجمع نهائي كأس الرابطة الخاصة بفئة الرديف بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل، بعد إجراء مقابلتي نصف النهائي، اليوم الخميس.

وتغلب وفاق سطيف على مولودية وهران بهدف مقابل صفر على ملعب 8 ماي بسطيف، فيما تجاوزت شبيبة القبائل نظيرها شباب قسنطينة بثلاثة اهداف مقابل هدف على ملعب بن عبد المالك رمضان بقسنطينة.

وستقام المباراة النهائية يوم الجمعة 10 ماي المقبل، حسبما أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في وقت سابق، غير أن الملعب الذي سيحتضن لمواجهة لم يحدد بعد.

يذكر أن مولودية الجزائر هي حاملة لقب الطبعة الأولى من منافسة كأس الرابطة، التي جرت الموسم الفارط، على حساب شباب بلوزداد (1-1 الضربات الترجيحية 6-5) في النهائي الذي جرى بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.