سيوارى الثرى جثمان المخرج السينمائي و المجاهد مراد بوشوشي الذي وافته المنية الأحد المنصرم عن عمر يناهز 80 سنة بعد مرض عضال بأحد مستشفيات باريس، غدا الاثنين بمدينة تيي في منطقة ايل-دو-فرانس (فرنسا)، حسبما علمته وأج لدى أقاربه.

ويعد مراد بوشوشي من مواليد خراطة (بجاية) سنة 1938 و كان عضوا سابقا بجيش التحرير الوطني حيث ساهم سنة 1963 في إنشاء المركز الوطني للسينما الجزائرية.

و شغل الفقيد خلال سنوات 1960 و 1970 مهام مدير السمعي البصري بوزارة الثقافة قبل أن يستقر مطلع الثمانينات بفرنسا حيث تولى تسيير المركز الثقافي الجزائري بباريس.

واشتهر مراد بوشوشي في مجال السينما أساسا بسيناريو الفيلم المطول الجزائري "سلام فتي جدا" الذي شاركه في كتابته جاك شاربي، بالإضافة إلى سيناريو فيلم "البئر" للطفي بوشوشي (ابن شقيقه) الذي كتبه ياسين بلحاج مستلهما في ذلك بإحدى رواياته القصيرة.

و من خلف الكاميرا أشرف مراد بوشوشي على أعمال إنتاجية على غرار فيلمي "إليز أو الحياة الحقيقة" للمخرج الفرنسي ميشال دراش و "زاد" لكوستا غافراس.