عرف تصريح وزير الشؤون الدينية، الدكتور محمد عيسى، بخصوص صوت مؤذن جامع الجزائر الأعظم، الذي شبهه الوزير بصوت الصحابي الجليل سيدنا بلال بن رباح، لغطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لغرابة التصريح والتشبيه بين صوت المنشد البشاري، محمد شعيب، الذي بث به أذان مسجد الجزائر وبين صوت ذكرته كتب السير والتاريخ منذ 14 قرنا خلت من مسجد الرسول في المدينة المنورة. الغريب في الأمر أن الوزير ما لبث أن نشر تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها “إنه كان يقصد في تشبيهه صوت مغني الراي الوهراني الشاب بلال... “، ما جعله يتيه حقا بين بلال وبلال. نتمنى فقط أن تكذب وزارة الشؤون الدينية ما تضمنه هذا التصريح على “تويتر” وتقول إن هذا الحساب الذي ورد فيه التعليق ليس للوزير محمد عيسى، أما إن كان هذا الحساب يتبع للوزير حقيقة فتلك مصيبة أخرى.