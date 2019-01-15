أبرقت وزارة التضامن تعليمة مشددة لمدراء النشاط الاجتماعي بالولايات، ممضاة من طرف الأمين العام للوزارة، حثتهم فيها على ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية ورفع وتيرة الزيارات المفاجئة، ورؤساء مصالح المؤسّسات المتخصّصة، والمفتشين التقنيين البيداغوجيين للتربية والتعليم المتخصّصين، والمفتشين الإداريين والماليين، وفق رزنامة مضبوطة يوافون بها الإدارة المركزية، وذلك بغرض الوقوف على واقع التكفّل بالمؤسّسات تحت الوصاية في إقليم ولايتهم.

وشددت التعليمة (تحوز "الخبر" على نسخة منها) التي جاءت عشية تسريب صور مشينة مسربة من دار المسنين بولاية باتنة، على ضرورة "التّطبيق الصّارم للتّعليمات والاحترام الدّقيق للمعايير، والوقوف على أي تقصير، وعزل حالات التسيّب والإهمال، واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها، ابتداء بالعقاب التأديبي الإداري وانتهاء بالتكييف الجزائي والإحالة على الهيئات القضائية المختصة إذا تطلّب الوضع ذلك".

وأكدت الوزارة "أن وضعية هؤلاء الأشخاص والمؤسّسات التي تؤويهم تقع تحت مسؤوليتكم الشخصية المباشرة، وأنتم مطالبون بالسّهر على حسن سيرها وديمومة مراقبتها وتحسين أدائها". كما دعت التعليمة إلى حسن الاستماع للأشخاص المتكفّل بهم بالمؤسّسات، ولمؤطّـريهم، وأوليائهم، والجمعيات النّاشطة في محيطهم، ولممثلي وسائل الإعلام المحلية، والتكفّل بكلّ الملاحظات التي من شأنها المساهمة في تحسين ظروف المقيمين والخدمات المقدمة لهم.

وختمت التعليمة أن إي تقصير أو تهاون في أداء الواجبات المنوطة بهم للتكفل بهذه الفئات، يؤدي لا محالة إلى اتخاذ إجراءات إدارية صارمة تجاه مرتكبيه.

وأظهر الفيديو، المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي وتم تداوله على نطاق واسع، أحد المسنين يفترش الأرض بعد سقوطه من كرسي متحرك، وكذا الوضعية الكارثية للغرف.

كما أظهر الفيديو المصور تواجد كميات من اللحم والخضر والفواكه مرمية بالقرب من حاوية لرمي النفايات، وهو ما فتح باب التساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى رمي تلك الكمية من المواد الاستهلاكية في النفايات.