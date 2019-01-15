أثارت الكلمة التي ألقاها، أول أمس، المهاجم الدولي السابق، يسعد بورحلي، خلال تكريمه في حفل الكرة الذهبية التي نظمتها جريدة “الهداف”، استياء عميقا لدى أنصار شباب قسنطينة، حيث أهدى بورحلي في كلمته، جائزته إلى فريقيه السابقين وفاق سطيف واتحاد العاصمة، فيما تجاهل عن قصد أو غير قصد ذكر شباب قسنطينة الذي كان، كما قال أنصار هذا الأخير في مواقع التواصل الاجتماعي، المحطة الأولى والرئيسية في بروز بورحلي على الساحة الكروية وطرقه أبواب النجومية. علما أن إدارة “السنافر” كانت إلى وقت قريب قد وجهت الدعوة إلى بورحلي كأحد ضيوف الشرف عند تدشين المقر الجديد للنادي.