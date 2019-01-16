يعيش سكان حي زبيري عبد القادر في بلدية الذرعان بولاية الطارف، يوميا، على وقع غبن مبرمج مع أزمة المياه الخانقة. فقبل يومين كان توزيع المياه من الثامنة ليلا إلى ساعة الفجر. ويقول السكان في عريضة موجهة لوكيل الجمهورية بالذرعان، إن أعوان توزيع المياه يحوّلون وجهة المياه إلى الحقول. وعندما اتصلت “الخبر” بالمديرية الولائية للاستفسار عن الأمر، استبدل توقيت برمجة توزيع المياه بعد الظهر من كل يوم. وخلال الثلاثة أيام الأخيرة أصبح التيار الكهربائي ينقطع ساعة التوزيع، لأن عددا من السكان يستعملون مضخات فردية في بيوتهم. ويتساءل سكان الحي، هل يعلم الوالي بهذا الغبن، ومن خلال ذلك يوجّهون نداء استغاثة لوزير القطاع للنظر فيما يعانون منه.