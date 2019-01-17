حسم التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، اليوم الخميس، في مقابلة متقدمة عن الجولة 18 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكان العميد سباقا للتهديف في الدقيقة 50 من اللقاء الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي، فيما عدل جمال الدين شتال النتيجة لأبناء العقيبة في الدقيقة 71.

ولا يخدم هذا التعادل الفريقين، سواء المولودية الطامحة للتقرب أكثر من المتصدر وملاحقه، أول الشباب الذي يسعى للخروج من المركز الأخير.

-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 36 17

2. شبيبة القبائل 32 17

3. مولودية الجزائر 28 18

4. شباب قسنطينة 25 17

5. وفاق سطيف 24 16

6. شبيبة الساورة 23 16

--. نصر حسين داي 23 17

8. أولمبي المدية 21 17

--. نادي بارادو 21 17

10. مولودية بجاية 19 17

11. مولودية وهران 18 16

--. جمعية عين مليلة 18 16

--. أ. برج بوعريريج 18 17

--. اتحاد بلعباس 18 17

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 13 18