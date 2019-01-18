صوت البرلمان الألماني "بوندستاغ"، اليوم الجمعة، على توسيع إطار الدول المصنفة كبلدان آمنة، بإضافة ثلاثة دول من المغرب العربي إلى جانب جورجيا، في خطوة تهدف إلى منع المهاجرين من تلك الدول وتبسيط التعامل مع طلبات اللجوء.

وصوتت الغرفة الأدنى في البرلمان بأغلبية 509 أصوات مقابل 138 صوتا، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، ليصوت على إعلان الجزائر والمغرب وتونس وجورجيا بلدان آمنة.

ومن شأن تصنيف البرلمان، أن ترفض سلطات الهجرة الألمانية بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم.

لكن فرص الحكومة في تنفيذ التشريع يبدو أنها مشكوك فيها، لأنها تتطلب موافقة الغرفة العليا في البرلمان، حيث يتم تمثيل حكومات الولايات الـ 16 في البلاد. وسبق أن أسقطت الغرفة العليا تحركا مشابها في عام 2017.