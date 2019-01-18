أثارت مأدبة الغداء التي أقامتها مديرية الشباب والرياضة لولاية برج بوعريريج بإحدى مؤسسات القطاع لأكثر من 80 إطارا في هيئة “الديجياس”، مكافأة لهم على وقوفهم مع مديرهم في الزيارة الأخيرة للوزير محمد حطاب إلى البرج، استياء واستغرابا لدى الجمعيات الرياضية من هذه “الزردة” التي اعتبروها هدرا للمال العام، في وقت يعاني الرياضيون من مشاكل جمّة أبرزها شحّ المساعدات المالية ونقص الهياكل الرياضية للتدرب. وقد طرحت “زردة الديجياس” عدة تساؤلات في الوسط الرياضي البرايجي، خاصة أن زيارة حطاب كانت باردة، كون الولاية لم تستفد من مشاريع كبرى تدعّم قطاع الرياضة ببرج بوعريريج.