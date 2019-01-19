انهزم فريق اتحاد بلعباس أمام ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة 0-2 اليوم السبت برسم الجولة الـ18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدفا اللقاء كل من حمرون (44) وبلغربي (67) لفائدة الشبيبة.

وعلى إثر هذه النتيجة، يرفع "الكناري" رصيده الى 35 نقطة، مقلصا الفارق لخطوتين عن الرائد اتحاد الجزائر (37)، في حين يبقى "العباسية" في المنطقة المهددة بالسقوط وتحديدا عند المركز الـ14 بمجموع 18 نقطة.

وفي مباراة أخرى، اليوم السبت، تعادلت جمعية عين مليلة أمام الضيف أولمبي المدية دون أهداف برسم الجولة نفسها.

وعلى إثرها، تلتحق الجمعية بالصف الـ11 مؤقتا برصيد 19 نقطة ناقص مباراة، مناصفة مع فريقي مولودية بجاية وأهلي برج بوعريريج. بالمقابل، ينفرد الأولمبي بالصف التاسع بـ22 نقطة.

النتائج الجزئية والترتيب المؤقت:

الخميس 17 جانفي:

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 1-1

الجمعة 18 جانفي:

أهلي برج بوعريريج - اتحاد الجزائر 1-1

مولودية بجاية - مولودية وهران 0-3

نادي بارادو - وفاق سطيف 1-0

السبت 19 جانفي:

جمعية عين مليلة - أولمبي المدية 0 - 0

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 0 - 2

الثلاثاء 29 جانفي:

نصر حسين داي - دفاع تاجنانت

الجمعة 1 مارس:

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة

-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 37 18

2. شبيبة القبائل 35 18

3. مولودية الجزائر 28 18

4. شباب قسنطينة 25 17

5. وفاق سطيف 24 17

--. نادي بارادو 24 18

7. شبيبة الساورة 23 16

--. نصر حسين داي 23 17

9. أولمبي المدية 22 18

10. مولودية وهران 21 17

11. جمعية عين مليلة 19 17

--. مولودية بجاية 19 18

--. أ. برج بوعريريج 19 18

14. اتحاد بلعباس 18 18

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 13 18