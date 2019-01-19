تمكنت فرق الحماية المدنية بتبسة ليلة الجمعة إلى السبت بعد تدخلها على مستوى جبل السنون بمدينة بوخضرة في مغارة قريبة من المنجم وخط السكة الحديدية لنقل المواد المنمجية ولأول مرة بعد السنوات الأولى للاستقلال وبعد توفر معلومات عن استخدام الجيش الفرنسي لهذه المغارات كمقصلة لإعدام المدنيين رميا بالرصاص ثم الإلقاء بهم في فتحة المغارة وهي على شكل فتحة بير تمت تغطيتها بعد فضح أمرها من قبل الجيش الجزائري في الحدود التونسية وإيفاد دورية استكشاف للمنطقة من طرف المجاهد المرحوم محمود فوز ابن المنطقة في 1957.

وكان أحد الناجين حسب شهادة بعض المجاهدين والذي تمكن من الفرار بالرغم من الإصابة على مستوى الكتف أدلى بتصريحات عن تواجد أكثر من 10 مدنيين اعدموا في مغارة جبل السنون في بوخضرة .

وقد قرر والي تبسة تشكيل فرقة التحقيق والبحث التي بدأت الخميس الماضي في عملها وتم الوصول بالحفر اليدوي إلي المغارة الثانية قبل الدخول في الداموس ليتم العثور على رفات شهيدين تمت معاينتهما من طرف الطبيبة ليتم تحويلهما إلى مستشفى مرسط مع تواصل أشغال الحفر عن دلائل وآثار جرائم فرنسا ضد الجزائريين.