كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، أنه يتابع كل المشاكل المطروحة التي يعبر من خلالها المكتتبون لاسيما في نمطي "ألبيا" و"أل.أس.بي" عبر فضاء التواصل الاجتماعي، وأردف بأنه سيتمّ الاعتماد على سياسة المرافقة لإنهاء البرامج وتدارك الاختلالات لاسيما منها المالية.

وأكد ذات المسؤول، أن العدد الهائل من الورشات، أحدث خللا في التحويل وفي الإنجاز، وأنهم سيكونون لها بالمرصاد وحلّها حالة بحالة. وكان وزير السكن قد استقبل قبل انطلاق عملية توزيع المفاتيح ممثلين عن مكتتبي حصة 50 سكنا الجاري إنجازها بحي سميطال، حيث استمع إلى انشغالاتهم ووعدهم بحلها خلال الأيام القادمة.

كما كان للوزير لقاء جانبيا مع أحد المكتتبين بحصة أخرى، حيث أكد له أن المشروع يعود إلى سنة 2013 ولكنه لم ينته، وأن المرقي يطالبهم بزيادات لم يفهموا أساسها وقانونيتها.

وإلى ذلك، تجمّع العشرات من المواطنين بالمحول المؤدي إلى مقر الولاية للفت انتباه المسؤول الأول عن القطاع للمشاكل التي يعانون منها. لاسيما بالنسبة لعدد من المشاريع المتوقفة أو التي تسير بوتيرة بطيئة رغم انتهاء الآجال القانونية لتسليمها.

يذكر أن الوزير كان قد كشف نهاية الأسبوع، عن توزيع ما يزيد عن 40 ألف وحدة سكنية في ست صيغ خلال شهر جانفي الجاري، على أن تشمل العملية 34 وِلاية تتبعها أخرى في بداية شهر فيفري المقبل، حيث أكد في كلمة له خلال حفل تسليم مفاتيح 4 آلاف وحدة سكنية لمكتتبي البرنامج السكني "عدل" بولاية الجزائر، أنّ هذه الوحدات السكنية (أكثر من 40 ألف) ستوزع على النحو التالي: 14.500 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري و17 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و5 آلاف إعانة ريفية و4 آلاف قطع أرضية اجتماعية وألفي وحدة سكنية بصيغة ترقوي مدعم و500 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي. مبرزا أنّ "هذه السنة الجديدة استهلت بعملية توزيع للسكنات (عدل) "لم يسبق لها مثيل" على مستوى العاصمة"، وأن توزيع 4 آلاف وحدة سكنية لمكتتبي "عدل" لولاية الجزائر يعد فقط المرحلة الأولى من عملية تتكون من ثلاث المراحل، حيث سيتم توزيع الحصة الثانية المكونة من 3.500 وحدة سكنية يوم 31 جانفي المقبل. أما الحصة الثالثة المكونة من ثلاثة آلاف و270 وحدة سكنية، فستكون في 10 فيفري القادم، حيث سيبلغ العدد الإجمالي للسكنات التي ستوزع خلال هذه العملية بالعاصمة 10 آلاف و770 وحدة سكنية.