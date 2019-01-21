تأهل اتحاد عنابة وشبيبة بجاية اليوم الإثنين إلى الدور ربع النهائي من كأس الجزائر لكرة القدم بعد فوزهما على التوالي أمام أهلي برج بوعريريج (3-1) وشباب بوقيراط (4-1).

وسجلت أهداف اتحاد عنابة من قبل الغوماري (د9 ض.ج و د24) و سفيان عمور (د72) بينما قلص درواش الفارق لصالح أهلي برج بوعريريج في الدقيقة 52.

وسيواجه اتحاد عنابة في الدور ربع النهائي ذهابا وإيابا المتأهل من لقاء وفاق سطيف-اتحاد العاصمة الذي سيجري غدا الثلاثاء بملعب 8 ماي 1945.

من جهتها تأهلت شبيبة بجاية الدور ربع النهائي على حساب شباب بوقيراط (قسم ما بين الجهات) حيث سجلت أهداف المباراة عن طريق هشام مختار (د4 و د30) وفؤاد غانم (د67 و د69) لصالح البجاويين بينما قلص جلول مغني الفارق لشاب بوقيراط (د52).

ويتقابل البجاويون في الدور ربع النهائي أمام المتأهل من مقابلة نادي بارادو- اتحاد الحراش الذي سيجري غدا الثلاثاء بملعب عمر حمادي.

وكان شباب بلوزداد أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس الجزائر لكرة القدم بعد فوزه على سريع المحمدية (قسم الهواة) بنتيجة 3 مقابل صفر في المقابلة التي جرت اليوم الإثنين بملعب 20 أوت 1955 (الجزائر العاصمة).