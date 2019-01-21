أعلن رئيس عهد 54، علي فوزي رباعين، مشاركته في الانتخابات الرئاسية لـ 18 أفريل المقبل، في خطوة متوقعة. ونشر رباعين وهو من عائلة ثورية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، أنه سيترشح للرئاسيات دون تقديم تفاصيل.

واستفيد من مصادر في الحزب، أنه جرى سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لأجل الترشح لهذا الاستحقاق، اليوم. ويتوجب على المرشحين للانتخابات الرئاسية اكتتاب توقيعات لـ 60 ألف ناخب أو 600 منتخب محلي في 25 ولاية على الأقل.

ويدخل رئيس عهد 54 الانتخابات لرابع مرة في حياته السياسية، ثلاث منها في مواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويحتمل أن يكون من منافسيه لرابع مرة.

ورفض رباعين وصفه بأرنب سباق، مؤكدا في تصريحات سابقة، أن الانتخابات الرئاسية فرصة له للتعريف بأفكاره وبرنامجه السياسي.