تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، من القضاء على مجرم وإلقاء القبض على آخر وذلك إثر عملية ملاحقة بولاية تمنراست مكنت من استرجاع أسلحة وذخيرة ومركبات رباعية الدفع، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 20 جانفي 2019، إثر عملية ملاحقة بتمنراست، على المجرم المسمى "ب.سليمان" وألقت القبض على المسمى "ك. تاجي" المدعو "أجي"، فيما لا يزال البحث جاريا عن المجرم الثالث".

وأضاف أن هذه العملية "مكنت من استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزني (02) ذخيرة و 21 طلقة بالإضافة إلى ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع".