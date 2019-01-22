تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلي الدور ربع النهائي من منافسة كأس آسيا 2019 بعد فوزه على نظيره البحريني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بدبي (الإمارات العربية المتحدة).

افتتح هوانج هي تشان هدف كوريا الجنوبية الأول في الدقيقة 43 لكوريا الجنوبية، ثم سجل محمد الرميحي هدف التعديل في الدقيقة 77 للبحريني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي لكل من المنتخبين، ويتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 105+2 قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، سجل كيم جين سو هدف كوريا الجنوبية الثاني والفوز، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره البحريني بهدفين لهدف، وتتأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية.