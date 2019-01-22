الساورة تفرض التعادل على الحمراوة
افترق فريقا مولودية وهران و شبيبة السّاورة على نتيجة التعادل (1-1) الشوط الأول (1-1) في لقاء مؤجل عن الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'' لكرة القدم جمع بينهما اليوم الثلاثاء بوهران.
و سجلت الأهداف من طرف تومي سياف (د 45) للمولودية و يحيى الشريف (د 21) للشبيبة. بعد هذه النتيجة تصعد شبيبة الساورة للمركز السادس رفقة وفاق سطبف و نادي بارادو بـ 24 نقطة و لقاء متأخر، بينما تحتل مولودية وهران الصف التاسع رفقة أولمبي المدية بمجموع 22 نقطة لكل منهما.
و تأجلت هذه المباراة بسبب مشاركة شبيبة السّاورة في مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
نتيجة اللقاء المتأخر:الثلاثاء:
مولودية وهران - شبيبة السّاورة 1-1
مقابلات لعبت: الثلاثاء 15 جانفي:
اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 4-1
شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 1-0
الجمعة 11 جانفي:
أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 2-0
شبيبة القبائل - مولودية بجاية 1-0
مولودية الجزائر - دفاع تاجنانت 4-1
وفاق سطيف - جمعية أمل عين مليلة (لم تجر بسبب الثلوج)
السبت 12 جانفي:
شباب بلوزداد - نادي بارادو 0-0
-- الترتيب : نقاط لعب
1. اتحاد الجزائر 37 18
2. شبيبة القبائل 35 18
3. مولودية الجزائر 28 18
4. شباب قسنطينة 25 17
5. وفاق سطيف 24 17
--. شبيبة الساورة 24 17
--. نادي بارادو 24 18
8 . نصر حسين داي 23 17
9. أولمبي المدية 22 18
--. مولودية وهران 22 18
11. جمعية عين مليلة 19 17
--. مولودية بجاية 19 18
--. أ. برج بوعريريج 19 18
14. اتحاد بلعباس 18 18
15. دفاع تاجنانت 17 17
16. شباب بلوزداد 13 18