الساورة تفرض التعادل على الحمراوة

رياضة
22 يناير 2019 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

افترق فريقا مولودية وهران و شبيبة السّاورة على  نتيجة  التعادل (1-1) الشوط الأول (1-1) في لقاء مؤجل عن الجولة  الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس''  لكرة القدم جمع بينهما اليوم  الثلاثاء بوهران.

و سجلت الأهداف من طرف تومي سياف (د 45) للمولودية و يحيى الشريف (د 21)  للشبيبة. بعد هذه النتيجة تصعد شبيبة الساورة للمركز السادس رفقة وفاق سطبف و نادي  بارادو    بـ 24 نقطة و لقاء متأخر، بينما تحتل مولودية وهران الصف التاسع رفقة  أولمبي المدية بمجموع  22 نقطة لكل منهما.  

و تأجلت هذه المباراة بسبب مشاركة شبيبة السّاورة في مرحلة المجموعات لرابطة  الأبطال الإفريقية لكرة القدم.  

نتيجة اللقاء المتأخر:الثلاثاء:

مولودية وهران - شبيبة السّاورة                     1-1 

مقابلات لعبت: الثلاثاء 15 جانفي:

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي                     4-1 

شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 1-0   

الجمعة 11 جانفي:

أولمبي المدية  - اتحاد بلعباس              2-0  

شبيبة القبائل - مولودية بجاية              1-0 

مولودية الجزائر - دفاع تاجنانت           4-1 

وفاق سطيف - جمعية أمل عين مليلة    (لم تجر بسبب الثلوج)  

السبت 12 جانفي:

شباب بلوزداد  - نادي بارادو             0-0  

-- الترتيب :                نقاط        لعب

1. اتحاد الجزائر           37         18 

2. شبيبة القبائل            35          18  

3. مولودية الجزائر        28          18          

4. شباب قسنطينة          25          17

5. وفاق سطيف            24          17   

--. شبيبة الساورة        24          17  

--. نادي بارادو            24          18              

8 . نصر حسين داي      23          17   

9. أولمبي المدية          22          18

--. مولودية  وهران      22          18   

11. جمعية عين مليلة    19          17

--. مولودية بجاية         19         18  

--. أ. برج بوعريريج    19          18 

14. اتحاد بلعباس        18          18  

15. دفاع تاجنانت        17         17 

16. شباب بلوزداد       13         18 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول