افترق فريقا مولودية وهران و شبيبة السّاورة على نتيجة التعادل (1-1) الشوط الأول (1-1) في لقاء مؤجل عن الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'' لكرة القدم جمع بينهما اليوم الثلاثاء بوهران.

و سجلت الأهداف من طرف تومي سياف (د 45) للمولودية و يحيى الشريف (د 21) للشبيبة. بعد هذه النتيجة تصعد شبيبة الساورة للمركز السادس رفقة وفاق سطبف و نادي بارادو بـ 24 نقطة و لقاء متأخر، بينما تحتل مولودية وهران الصف التاسع رفقة أولمبي المدية بمجموع 22 نقطة لكل منهما.

و تأجلت هذه المباراة بسبب مشاركة شبيبة السّاورة في مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

نتيجة اللقاء المتأخر:الثلاثاء:

مولودية وهران - شبيبة السّاورة 1-1

مقابلات لعبت: الثلاثاء 15 جانفي:

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 4-1

شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 1-0

الجمعة 11 جانفي:

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 2-0

شبيبة القبائل - مولودية بجاية 1-0

مولودية الجزائر - دفاع تاجنانت 4-1

وفاق سطيف - جمعية أمل عين مليلة (لم تجر بسبب الثلوج)

السبت 12 جانفي:

شباب بلوزداد - نادي بارادو 0-0

-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 37 18

2. شبيبة القبائل 35 18

3. مولودية الجزائر 28 18

4. شباب قسنطينة 25 17

5. وفاق سطيف 24 17

--. شبيبة الساورة 24 17

--. نادي بارادو 24 18

8 . نصر حسين داي 23 17

9. أولمبي المدية 22 18

--. مولودية وهران 22 18

11. جمعية عين مليلة 19 17

--. مولودية بجاية 19 18

--. أ. برج بوعريريج 19 18

14. اتحاد بلعباس 18 18

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 13 18