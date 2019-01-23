أعلنت الداخلية التونسية تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" بعملية استباقية في ولاية القصرين، غربي البلاد، وتوقيف 7 من عناصرها.

وقالت الداخلية في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الخلية بالتنسيق مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال التونسيّة، تولت رصد وتعقب أحد السياسيين والنقابيين وعدد من الأمنيين بالجهة بغاية استهدافهم بالتصفية إلى جانب تخطيط عناصرها لاختطاف رجلي أعمال للمساومة بهما لاحقا.

ولفتت الداخلية أن نفس الخليّة قامت برصد عملية نقل أموال بين إحدى الشركات وفرع بنكي بالجهة بغاية السطو عليها .

وأشار البيان ، إلى تورط بعض أفراد هذه الخلية في إطلاق النار على دوريّة أمنية وسط مدينة القصرين يوم 29 نوفمبر2018.