طالبت روسيا اليوم الأربعاء إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ ما وصفته بالضربات الجوية العشوائية على سوريا، وذلك بعد أيام من استهداف سلاح الجو الإسرائيلي ما قالت إسرائيل إنه قوات إيرانية هناك.

ودأبت إسرائيل على مهاجمة ما تصفه بأنه أهداف إيرانية في سوريا وأخرى تخص الفصائل المسلحة المتحالفة معها ومنها جماعة حزب الله اللبنانية ولطالما سببت هذه الضربات شقاقا بين إسرائيل وروسيا التي تعد، مع إيران، أهم داعم للرئيس السوري بشار الأسد.

وسبق أن تحدث مسؤولون إسرائيليون عن اتفاق مع موسكو أوضحوا بموجبه أن الضربات الإسرائيلية على سوريا لن تمثل تهديدا للأسد، في حين تعهدت روسيا بالحد من النفوذ الإيراني قرب الحدود الإسرائيلية. ويهدف خط ساخن جرى تأسيسيه عام 2015 إلى ضمان عدم مفاجأة القوات الروسية في سوريا بالضربات الإسرائيلية.