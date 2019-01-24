أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إرسال الوزارة للنقابات مشروع المحضر المشترك الذي يتضمن أهم الانشغالات التي تمت مناقشتها مع الشريك الاجتماعي خلال اللقاءات التي عقدت الأسبوع الماضي.

وأوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش إحياء اليوم العالمي للتعليم أن "مشروع محضر اللقاءات الثنائية مع النقابات التابعة لقطاع التربية أرسلته الوزارة لجميع النقابات" سواء تلك التي دعت لإضراب يوم 21 يناير الجاري أو تلك التي أرادت رفع جملة من الانشغالات للوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بناء على بروتوكول للحوار مع الشريك الاجتماعي.

من جانبه، عقد تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية المتكون من ست نقابات مستقلة اجتماعا، اليوم خصص لتقييم الإضراب والوقفة الاحتجاجية ومناقشة مشروع هذا المحضر والنظر في مصير الحركة الاحتجاجية مستقبلا.

وأبدى الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة عدم رضاه عن ما جاء في مشروع محضر الاجتماع ، مؤكدا أن النقابات الست ارتأت إمهال الوزارة إلى غاية منتصف شهر فبراير المقبل حيث ستجتمع قبل الـ 15 فبراير المقبل للنظر في الخطوات القادمة.

ومن جهة أخرى أكد النقابي أن الوزيرة وعدت برفع الانشغالات التي تتجاوز قطاعها إلى الحكومة، حسب ما جاء في مشروع المحضر.