قال المبعوث الخاص لـ"خوان غوايدو" في منظمة الدول الأمريكية، غوستافو تار، أن المعارضة الفنزويلية لا تؤيد الخيار العسكري لحل الأزمة في البلاد، الذي تدرسه الولايات المتحدة.

وأضاف تار لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال يتعلق بدعمه للخيار العسكري الأمريكي، قائلا: "لا، المشكلة ستحل عن طريق الفنزويليين".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، البيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، الشيلي،بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا والأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.