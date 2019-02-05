نظم طلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو ، اليوم ، مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة تيزي وزو للاحتجاج على طريقة اختيار طلبة الماستر من إخلال اعتماد لوجسيال يحرم طلبة من مواصلة دراساتهم الجامعية رفعوا خلالها شعارات و لافتات تندد بهذا النمط في تسيير المستقبل الدراسي للطلبة حيث كتب على إحداها " لائحة "بروغريس" غير مرغوب فيها بجامعة مولود معمري بتيزي وزو ".

انطلقت هذه المسيرة ،التي شارك فيها مئات من الطلبة بدعوة من التنسيقية المحلية للطلبة ، من المدخل الشرقي لحسناوة حيث سار المحتجون باتجاه مقر الولاية مرورا بالشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو.

رفع المحتجون شعارات و لافتات تعكس مطالبهم كتب على إحداها " لائحة "بروغريس" غير مرغوب فيها بجامعة مولود معمري بتيزي وزو. لدى وصولهم إلى المدخل الغربي لمقر الولاية توقف المشاركون في هذه المسيرة حيث قام عضو من التنسيقية المحلية للطلبة بجامعة مولود معمري بتيزي وزو بقراءة بيان نوه من خلاله العمل التنظيمي و المطلبي الذي تقوم به التنسيقية المحلية للطلبة الممثل الشرعي حسبه لطلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو التي اعتبره قلعة من قلع النضال الديمقراطي ببلادنا و التي تصدت لكل محاولات زعزعة استقرارها.

طالب المحتجون حسب هذه الوثيقة إلغاء العمل بلائحة "بروغريس" التي يتم بواسطتها اختيار طلبة الماستير ، تحسين التأطير الجامعي و تنظيم تربصات تكوينية لفائدة الطلبة كل حسب تخصصه ، إعادة الاعتبار للشهادة الجامعية ، إنشاء معهد لدراسة اللغة الأمازيغية على مستوى كل جامعة م جامعات الوطن . ف الجانب الاجتماعي طالب ممثلو الطلبة تحسين ظروف الإيواء و الإطعام بالإقامات الجامعية و رفع منحة الطلبة بالشكل الذي يسمح للطالب تحسين وضعه و التكفل بجانب من مصاريفه.