قتل خمسة أشخاص على الأقل، أمس الإثنين، في بيت خاص بجنوب شرق ولاية تكساس الأمريكية، حسبما أفادت أجهزة الأمن المحلية.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا عن حدوث عملية قتل جماعي في أحد البيوت الشخصية بمنطقة بولك في الساعة 10 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وأكد الشرطيون الذين وصلوا إلى مكان الحادث، في بلدة بلانشارد، أن ثمة عددا من الأشخاص قتلوا بسلاح ناري.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الشرطة المحلية ونشر عبر صفحته في فايسبوك: "في الوقت الحالي يمكننا تأكيد مقتل خمسة أشخاص في بيت ". وأضاف أن "الوضع سريع التغير للغاية"، مما يعرقل الحصول على مزيد من المعلومات.

وأكد المكتب أن أجهزة الأمن باشرت تحقيقا في ملابسات الحادث.