سلطت لجنة التأديب عقوبة مباراة واحدة بدون جمهور ضد فريق أولمبي المدية بسبب رمي المقذوفات و الألعاب النارية واقتحام أرضية الميدان في نهاية المباراة أمام شباب بلوزداد (0-1) التي جرت السبت الفارط بملعب الإمام إلياس بالمدية برسم الجولة الـ 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وبالإضافة إلي عقوبة مباراة واحدة بدون جمهور فإن إدارة فريق أولمبي المدية مطالبة بدفع غرامة مالية تقدر بـ 200.000 دج.

من جهة أخرى عاقبت ذات اللجنة المدرب المساعد لأولمبي المدية كمال حركابي إلي غاية مثوله أمام لجنة التأديب في جلستها المقررة يوم الأربعاء 13 فبراير حسب بيان الرابطة المحترفة لكرة القدم. كما سيمثل رئيس النادي محفوظ بوقلقال أمام نفس اللجنة في 13 فبراير.

كما قامت اللجنة التأديبية المجتمعة أمس الإثنين بمعاقبة لاعب شباب بلوزداد جمال الدين شتال بثلاث مباريات منها واحدة غير نافذة وغرامة مالية بـ 30.000 دج بينما عوقب لاعب أولمبي المدية دامبيلي مازيري بمباراة واحدة لتلقيه بطاقتين صفراوين.