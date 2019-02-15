أفاد موقع" فرانس أنفو" بأن شخصا أصيب إصابة خطيرة نتيجة تعرضه لهجوم بماء النار على يد مجهول في مترو أنفاق العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة صباحا بين محطتي "غار دي ليون" و"الباستيل" على الخط رقم 1 لمترو الأنفاق، وسبقته مشادة كلامية بين شخصين، حسب المعلومات الأولية.

وتمكن المهاجم من الفرار عند محطة "غار دي ليون"، فيما بدأت الشرطة بعملية البحث عن الجاني، إضافة إلى التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الضحية شاب في العشرينات من عمره، وأصيب بحروق في يده ووجهه.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تقديم المساعدة الطبية الأولية للضحية في مكان الحادث، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى. كما أوضحت الصحيفة أنه تم إرسال المادة الحارقة المستخدمة إلى المعمل لتحليلها.