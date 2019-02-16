انفرد وداد تلمسان بمركز الوصافة رغم تعثره بميدانه (2-2)، أمام مولودية العلمة، التي ضيعت فرصة الفوز والصعود فوق المنصة، في أبرز مواجهات هذا الأسبوع، ولم يكف الفوز للثنائي جمعية وهران ورائد القبة على حساب ترجي مستغانم (5-1) وشبيبة سكيكدة (1-0)، للخروج من منطقة الخطر، عقب إجراء مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي انطلقت الثلاثاء الفارط، وتواصلت أمس الجمعة على أن تختتم اليوم السبت.

وفرض فريق مولودية العلمة نتيجة التعادل الإيجابي (2-2)، على مضيفه وداد تلمسان، بملعب العقيد لطفي، في قمة مباريات هذه الجولة الـ 22.

وعرفت هذه المواجهة الشيقة، تنافسا شديدا بين الفريقين، حيث افتتح الضيوف باب التهديف عبر كفي (د 49)، قبل أن يعدل سعادي (د 69) الكفة لـ "الوداد" المدعم بجماهيره. ليعود "العلمية" للتقدم في النتيجة مجددا (د 81) بهدف دوسن، لكن هشام شريف سجل هدف التعديل (د 87)، منقذا وداد تلمسان من الخسارة.

وعلى ضوء هذه النتيجة، انفرد وداد تلمسان على مركز الوصافة (38 ن) في سلم ترتيب المحترف الثاني، بفارق نقطة واحدة مؤقتا عن المتصدر نجم مقرة، الذي يتنقل اليوم لمواجهة سريع غليزان، بينما ضيعت مولودية العلمة فرصة الصعود فوق المنصة، لتتراجع إلى الصف الرابع (36 ن).

وأوقف اتحاد بسكرة سلسلة النتائج الإيجابية لفريق شبيبة بجاية (1-0)، بعد حصد"البجاوية" لخمس انتصارات متتالية بقيادة المدرب التونسي معز بوعكاز. وسجل الهدف الوحيد لتشكيلة "أبناء الزيبان"، لخضاري عند الدقيقة (56)، وبهذا يلتحق الاتحاد بالصف الثالث (37 ن) مناصفة مع أولمبي الشلف. أما الشبيبة فتحتل المركز السادس (33 ن) بمعية سريع غليزان.

وافتك أمل بوسعادة فوزا مهما في الرمق الأخير من اللقاء على حساب ضيفه مولودية سعيدة (1-0)، بفضل هدف بعلي (د 90+6)، ليصعد الأمل إلى الصف الثامن (31ن)، بالمقابل لم يخدم هذا التعثر شؤون"السعيدية" المتواجدين في المركز الـ 12 (23 ن)، على بعد نقطتين فقط عن الثلاثي المهدد بالنزول.

وحقق رائد القبة الأهم بفوزه على ضيفه شبيبة سكيكدة (1-0)، بفضل هدف المهاجم عادل بوقروة من ركلة جزاء (د 18)، تحصل عليها القائد حسين مترف. وبالرغم من كسب النقاط الثلاث، يبقى"القباوية" ثاني المهددين بالسقوط (الـ15/ 20 ن)، بسبب النتائج الإيجابية لمنافسيه في الصراع من أجل البقاء. وتتمركز شبيبة سكيكدة في الصف العاشر (29 ن).

وعكس جميع التوقعات تغلبت جمعية وهران بميدانها على ترجي مستغانم بنتيجة عريضة (5-1)، في درابي غرب البلاد. وتداول على توقيع خماسية الجمعية كل من فرحي على مرتين (د 27) و (45+4)، ثم بوتيش من ركلة جزاء (د 53)، ليختتم بغداوي مهرجان التهديف بثنائية (د 61) و (د 79)، بينما سجل مزيان (د 81) هدف الشرف للزوار. وتحتل جمعية وهران الصف الـ 14 (21 ن) كأول المهددين بالسقوط، في حين يتواجد الترجي في المركز الـ 11 (27 ن).

وانتهت مواجهة اتحاد عنابة مع ضيفه اتحاد الحراش بالتعادل السلبي (0-0)، نتيجة تبقي أبناء"بونة" في المرتبة الثامنة (31 ن)، في حين عاد"الحراشية"بنقطة ثمينة في صراعهم لضمان البقاء (الـ 13 / 22).