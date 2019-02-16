أعلن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن تنصيب مديرية الحملة الانتخابية الوطنية للحزب، مؤكدا تجنيد قواعد حزبه لدعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح ساحلي خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للحزب أنه "تم تنصيب مديرية الحملة الانتخابية للحزب والتي ستعمل بالتنسيق مع المديرية الوطنية التي يرأسها عبد المالك سلال، وذلك من أجل دعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة "، مجددا ترحيب حزبه لإعلان الرئيس ترشحه لعهدة جديدة تلبية لنداء الوطن واستجابة لمناشدة العديد من شرائح المجتمع.

واعتبر ساحلي أن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة "رسالة قوية للرأي العام الوطني والدولي، بأن الشعب الجزائري مدرك لكل التحديات التي تواجهها البلاد وكافة المخاطر التي هو على أتم الاستعداد للتصدي لها و إفشالها من خلال تعزيز لحمته الوطنية و تقوية تماسكه الاجتماعي والحفاظ على مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية المحققة".

كما ثمن ساحلي التزام رئيس الجمهورية في حالة فوزه بتنظيم "ندوة وطنية" وتجسيد عهدة إصلاحية تضمن انتقال سلس و متواصل بين الأجيال، مؤكدا أن حزبه يتطلع من خلال ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى لاستكمال مسار الإصلاح من خلال "تعميق النقاش حول الدستور وحول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لتكون فرصة للانتقال بين الأجيال".

وفي هذا الإطار، أعلن ساحلي عن شروع حزبه في جمع توقيعات المنتخبين المحليين والمواطنين حيث تم توزيع أكثر من 200.000 استمارة خاصة بالمواطنين وأكثر من 2000 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين والوطنيين.

وبخصوص دعاة المقاطعة، أكد ساحلي أن حزبه "يتخوف من العزوف وليس المقاطعة " لأن المقاطعة خيار سياسي "نحترمه"، مبرزا أن "المقاطعة لا تخدم لا المصالح العليا للوطن و لا مصالح المواطن و لا مصالح الأحزاب المقاطعة".