بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت ببرقيات تهنئة إلى قادة الدول المغاربية بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، جدد فيها تمسك الجزائر ببناء هذا الاتحاد باعتباره "خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا".

وجاء في برقيات الرئيس بوتفليقة إلى كل من العاهل المغربي محمد السادس، الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا فايز مصطفى السراج :" إن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا سانحة نستذكر فيها ما يجمع شعوبنا المغاربية من وشائج الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وما يعزز لحمتها من أسس حضارية راسخة، وهي محطة تستدعي التمعن في مسيرة الاتحاد وتقييمها بما يتيح مراجعة شاملة وموضوعية لمنظومة العمل القائمة وتكييفها مع المستجدات، حتى يصبح الاتحاد المغاربي تكتلا حاضرا فاعلا في الساحتين الإقليمية والدولية".

وأكد بوتفليقة بالمناسبة "تمسك الجزائر الثابت ببناء اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا، وحرصها على النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله، بما يمكن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة ورفع التحديات المتزايدة، والاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية في المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج.