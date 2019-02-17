تم اليوم الأحد بمقر السفارة الجزائرية بباريس تنظيم يوم إعلامي حول تنظيم وإجراء العملية الانتخابية بالخارج، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ويشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، صلاح الدين دحمون، مرفوقا بوفد مكون من إطارات الوزارة على هذا اليوم الإعلامي مناصفة مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.

ويندرج هذا اليوم الإعلامي الذي يتمحور حول توضيح كيفيات سير هذا الاستحقاق الانتخابي في إطار "التحضيرات تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة وإبراز جهود الدولة الرامية إلى تسخير كافة الوسائل الضرورية لتوعية الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وكذا تهيئة الظروف التي تسمح لهم بممارسة حقهم الانتخابي".