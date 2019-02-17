أشرف، والي ولاية البويرة مصطفى ليمالي اليوم بعاصمة الولاية وبعض البلديات على إطلاق إنجاز 1000 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي والذي يعد آخر المشاريع المبرمجة للترقوي العمومي بالبويرة.

وأوضح والي الولاية خلال عرض مخططات هذه المشاريع أن العملية جاءت تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن بالبويرة و تنفيذا للوعود المقدمة من طرف القطاع لإطلاق كل مشاريع السكن الترقوي العمومي بعاصمة الولاية وبلدياتها قبل منتصف الشهر الجاري.

ويضم المشروع إنجاز 1000 وحدة سكنية موزعة على عدة بلديات تم وضع حجر الأساس اليوم للإنطلاق في بنائها على غرار بلدية البويرة 100 وحدة سكنية و بلدية بئر أغبالو والهاشمية بـ 50 وحدة سكنية لكل واحدة منهما .

هذا و كشف مصطفى ليمالي متحدثا لـ"الخبر" عن قرب الإعلان عن مستفيدي السكنات الاجتماعية بكل من بلديات الهاشمية وعين الحجر بمجموع 200 وحدة سكنية، فيما أكد بداية دراسة الملفات بكل من دوائر سور الغزلان وعين بسام والبويرة ومشدالة لتوزيع ما تبقى من الحصص السكنية الاجتماعية.