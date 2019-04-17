دعت سلطة ضبط السمعي البصري اليوم الأربعاء وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة بما يحقق حق المواطن في إعلام "موضوعي ومحايد وكامل" مع الحرص "الصارم" على تقديم خدمة عمومية بكل شفافية.

وأفاد بيان أصدرته السلطة بأنه "بناء على مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري في السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري والمكرسة في القانون وفي التنظيم ساري المفعول والمستمدة مرجعيتها من الدستور ونظرا للوضع الحالي"تذكر سلطة ضبط السمعي البصري بالالتزام بأخلاقيات المهنة ذات الصلة بالضوابط القانونية بما يحقق حق المواطن في إعلام موضوعي ومحايد وكامل بعيدا عن الخلط بين تقديم المعلومة والتعليق عليها عند نقل الوقائع والأحداث وبث الصور وإدارة الحوارات والمقابلات".

وذكر البيان في نفس السياق بـ"ضرورة الحرص الصارم على تقديم خدمة إعلامية عمومية بكل شفافية وعلى الامتناع عن تقديم كل ما يستهدف صراحة أو ضمنا خدمة مصالح فئوية مهما كانت طبيعتها وكذلك المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وسمعتها ومقومات الشعب ورموز الجمهورية".

كما ذكرت ذات الهيئة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية "اليوم وأكثر من أي وقت مضى" بـ"ضرورة مساهمتها في زرع ثقافة المواطنة وإثرائها دوما بما يعزز

تماسك المجتمع والتعاون البناء بين جميع مكوناته وينبذ العنف والفرقة ويشجع باستمرار الحوار الديمقراطي وتقبل الاختلاف واحترام الرأي الآخر".

هذا وتضمن بيان السلطة أيضا دعوة المؤسسات العمومية وسائر الجمعيات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تشكل المصدر الرئيس للأحداث اليومية إلى "ضرورة السهر على صدق المعلومة والوقائع التي تقدمها وتجنب كل أشكال التلاعب".

وعبرت سلطة ضبط السمعي البصري في ختام بيانها عن "تمام" اقتناعها بأن جميع المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية "ستعرف كيف ترتقي بالخدمة الإعلامية إلى

مستوى ما تستوجبه الساحة الوطنية في هذه المرحلة بالذات مع ضرورة الحفاظ على استقرار وتماسك وتكافل المجتمع تعزيزا للحمه وحماية للدولة الوطنية".