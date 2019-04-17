أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن حركة جزئية على مستوى بعض المصالح المركزية.

وجاء في بيان للمديرية اليوم الأربعاء "في إطار المخطط السنوي 2019 للتحويلات للمديرية العامة للأمن الوطني، تم اليوم الأٍربعاء 17 أفريل 2019، تجسيد حركة جزئية، على مستوى بعض المصالح المركزية، شهدت تعيينات جديدة على رأس مديرية الموارد البشرية، مديرية التعليم والمدارس ومديرية شرطة الحدود".

وأضاف البيان "للتذكير، هذه الحركة تأتي مواصلة للحركة الجزئية التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، والتي مست على المستوى المركزي المفتشية العامة وديوان المديرية العامة للأمن الوطني، وعلى المستوى الجهوي شملت المفتشيات الجهوية لشرطة الوسط (البليدة)، شرطة الشرق (قسنطينة) وشرطة الجنوب الغربي (بشار)".