أعلن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية رفضه دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من أجل التشاور حول الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.

وجاء في بيان للحزب الذي يرأسه موسى تواتي اليوم الجمعة "تعتبر الجبهة الوطنية الجزائرية الدعوة إلى التشاور حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية تفكير لا موضوع له ما لم يجد الوضع القائم منفرجا يؤدي إلى ضمان كافة مطالب الحراك الشعبي و إرساء سلطة الشعب على أنقاض سلطة النفوذ والفساد المالي والأخلاقي والوصاية الاستعمارية.

وأضاف البيان "إن انفراج الوضع لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا والمشاركة في الوصول بالوطن إلى حالة الانسداد".