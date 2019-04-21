* محكمة عبان رمضان قبل قليل

* أعداد المواطنين يتزايد أمام محكمة سيدي امحمد في انتظار قدوم أويحيى.

* رسالة أحد المواطنين لأويحيى أمام محكمة سيد امحمد.

* مواطنون ينتظرون أويحيى أمام المحكمة حاملين علب "الياغورت".

من المنتظر أن يمثل اليوم الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى أمام القضاء بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

الخبر الذي أعلن عنه خلال نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي، أمس، جاء فيه أن استدعاء أويحيى ومحمد لوكال محافظ بنك الجزائر السابق ووزير المالية الحالي جاء للاستماع لأقوالهما في قضايا تبديد المال العام ومنح مزايا غير مستحقة.

وفي هذه الأثناء يقف إلى جانب العشرات من الصحفيين عدد معتبر من المواطنين أمام المدخل الرئيسي للمحكمة.