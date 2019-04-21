أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أوقفت يوم 20 أفريل 2019، بالعلمة، ولاية سطيف، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (114.879) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز حرس الحدود كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ (155) كيلوغرام بتلمسان.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الشلف وسكيكدة، أربعة (04) تجار مخدرات وحجزوا (10.2) كيلوغرام من الكيف المعالج وسلاحين (02) ناريين.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست وعين قزام، (10) منقبين عن الذهب وضبطت شاحنة و(33) مولدا كهربائيا و(12) مطرقة ضغط و(10) آلات لتكسير الحجارة، بالإضافة إلى (210) كيلوغرام من مادة النحاس وأغراض أخرى، في حين تمّ توقيف (11) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام.