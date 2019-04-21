رفض حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الذي يترأسه عمار غول دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للحوار و التشاور.

وقال الحزب في بيان نشره اليوم أنه و "تبعا للدعوة التي وجهت لحزب تجمع أمل الجزائر (تاج) من طرف رئاسة الجمهورية للمشاركة في ندوة تشاورية، نظم المكتب السياسي للحزب لقاء عاجلا ترأسه السيد عمار غول".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب رفضت دعوة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة ابتداء من 22 أفريل 2019