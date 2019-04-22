وكيل الجمهورية يفتح تحقيقا اثر انهيار بناية بحي القصبة

أخبار الوطن
22 ابريل 2019 () - م.خ /واج
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 اعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد مساء اليوم الاثنين عن فتح تحقيق عقب انيهار بناية وتحديد المسؤوليات اثر وفاة 5 اشخاص من القاطنين بحي القصبة .

وجاء في بيان للمحكمة ان "وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد يفتح تحقيقا في اسباب انهيار البناية وتحديد المسؤوليات على اثر وفاة 5 اشخاص من القاطنين
بحي القصبة " .

يذكر ان انهيار عمارة من 4 طوابق تقع بشارع تامقليت بالقصبة السفلى صبيحة اليوم خلف 5 ضحايا تم انتشال جثتهم من تحت الانقاض .

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