جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال لقائه بسفير فرنسا بتونس أوليفيي بوافر دارفور حرص تونس, على التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة.



حيث نوّه الجهيناوي مخاطر توسع نطاق الصراع الدائر حاليا خاصة في محيط العاصمة طرابلس واستدامته, مما يشكل خطرا حقيقيا على أمن ليبيا ودول الجوار الليبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا عموما حسبما اوردته مصادر اخبارية محلية اليوم الاثنين.



وشدد الوزير في هذا الصدد على أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة الليبية بالاعتماد على الوسائل العسكرية, داعيا مختلف الأطراف الليبية إلى تقديم تنازلات متبادلة لتجنيب بلادهم مزيد الانزلاق نحو الفوضى والدمار.



واتفق الجانبان خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد لبحث سبل إنهاء النزاع العسكري وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.