تأهل فريق شباب بلوزداد إلى نهائي كأس الجزائر لكرة القدم بعد فوزه على شباب قسنطينة بنتيجة (2-0 بعد الوقت الإضافي)، برسم إياب نصف النهائي، اليوم الأربعاء بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة.

وانتهى الوقت الأصلي للمواجهة بفوز شباب بلوزداد (1-0)، علما أن مقابلة الذهاب انتهت بفوز "السياسي'' بنفس النتيجة، على ملعبه، الشهيد حملاوي، بقسنطينة.

وسجل هدفي تشكيلة "العقيبة" كل من عادل جرار (د 74) وريان حايز (99).

ومعلوم أن شباب قسنطينة أنهى اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد كل من يطو (72) وجعبوط (117).

ويكون "السياربي" أول متأهل إلى نهائي كأس الجزائر لسنة 2019، في انتظار التعرف على الفريق الثاني.

وفي نصف النهائي الآخر، تستضيف شبيبة بجاية وفاق سطيف، يوم غد الخميس بملعب الوحدة المغاربية ببجاية (17:00)، برسم مباراة الإياب.

وكانت الشبيبة "البجاوية" قد فازت، في لقاء الذهاب بسطيف، بنتيجة (2-1) على الوفاق المحلي.