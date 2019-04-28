أوقفت فرقة البحث والتحري للشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، مساء اليوم، المدير العام للميناء داخل مكتبه وهو بصدد "تحطيم مجموعة من الوثائق والمستندات".



العملية تمت في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، بعدما أبلغ عمال في الميناء مصالح الأمن بما يحدث في مكتب المدير رياض بولجويحة، الذي يوجد منذ خمسة ايام، محل احتجاجات كبيرة من طرف عمال الميناء، الذين يطالبون بتنحيته ومحاسبته. حيث شلوا جميع نشاطات الميناء، في اليوم الرابع لإضرابهم، والذي رفضوا فيه مقابلة موفدي مجموعة "سيربور" القادمين من العاصمة لمحاولة توقيف الإضراب.



وقد اقتحم أعوان الشرطة مكتب المدير، واقتادوه إلى مقر فرقة البحث والتحري.