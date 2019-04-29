أعطى مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان رأي بأداء لاعبيه بعد خسارته أمام فريق رايو فاليكانو في الدوري الإٍسباني.

وقال زيدان: "لم نتمكن من التسجيل وهذا ليس الأمر السيئ الوحيد. لم نخلق أي شيء في أي من صفوفنا على الملعب، أحيانًا يكون من المستحيل التسجيل لكن بالرغم من ذلك يتم خلق الفرص لكن في هذه المباراة لم نقم بذلك. لا يمكننا سوى الشعور بالغضب، وأنا غاضب. لقد قدمنا أداء سيئا وأنا مسؤول عن ذلك وليس فقط اللاعبين، علينا أن نعتذر عن هذا الأداء".