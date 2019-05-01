أعربت حركة مجتمع السلم اليوم الخميس عن ترحيبها بدعوة قائد الأركان للحوار، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في تلبية مطالب الشعب.

وجاء في بيان للحركة تعليقا على دعوة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح للحوار، "إن حركة مجتمع السلم التي طالما دعت وتدعو إلى ضرورة استنفاذ آليات الحوار في حل الأزمات وتجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع".

وتابع بيان الحزب " وهي إذ ترحب وتثمن كل اتجاه صادق نحو الحوار الجامع والواسع والذي ترافقه وترعاه مؤسسات ذات مصداقية فإنها تدعو بالمناسبة للمسارعة في الاستجابة للمطالب الجامعة للشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي".

من جهة أخرى أدانت الحركة "كل دعوات التفريق والتأزيم وتهديد الوحدة الوطنية".