نظم عمال سيفيتال ومساندو اسعد ربراب مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة بجاية، للمطالبة بإطلاق سراح رجل الأعمال.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمر يوم 23 أفريل، بإيداع ربراب رهن الحبس المؤقت.

وأتهم الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال)، اسعد ربراب، في عدة قضايا منها، التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية.