فندت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد في بيان لها "تفنيدا قاطعا" الخبر الذي أوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بعقد اجتماع عمل لمناقشة بعض المطالب المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها "أن كل الأخبار التي تهم جهاز الشرطة يتم اطلاع منتسبيها عبر قنواتها الرسمية الداخلية فقط "، كما أنها "تتبرأ من كل الأخبار المغلوطة المنسوبة إليها والتي ترسل خارج قنواتها الاتصالية الرسمية".