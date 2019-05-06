أعلنت شركة اتصالات الجزائر، في بيان لها اليوم الاثنين، عن فتح وكالاتها التجارية إلى غاية منتصف الليل عبر كامل التراب الوطني طيلة شهر رمضان الكريم.

وأوضحت اتصالات الجزائر أنها قررت فتح وكالاتها التجارية الى غاية منتصف الليل خلال شهر رمضان "لتلبية احتياجات زبائنها وتطلعاتهم على أكمل وجه".

وعليه، والنسبة لولايات الشمال, ستفتح الوكالات التجارية أبوابها من السبت إلى الخميس ابتداء من 9سا إلى 18سا غاية ومن 22.00سا إلى 00.30 سا.

أما بخصوص ولايات الجنوب (أدرار، بشار، بسكرة، الجلفة، البيض، الوادي، غرداية، اليزي، الأغواط، ورقلة، تمنراست وتندوف) فان وكالات اتصالات الجزائر ستستقبل زبائنها من السبت الى الخميس ابتداء من 7سا صباحا إلى 16سا ومن 20.00سا الى 00.30 سا.

وتدعو اتصالات الجزائر المواطنين الى الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12 لمزيد من المعلومات المتعلقة بالوكالات التجارية التي تضمن استمرارية الخدمة ليلا أو زيارة موقعها الالكتروني www.algerietelecom.dz.