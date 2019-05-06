قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم, اليوم الإثنين، تثبيت نتيجة مباراة أولمبي الشلف أمام وداد تلمسان لحساب الجولة 30 والأخيرة من بطولة الرابطة الثانية "موبيليس"، التي جرت يوم السبت، وانتهت بالتعادل (1-1)، مرسمة بذلك صعود "الشلفاوة" إلى الرابطة الأولى.

وتم اتخاذ القرار عقب دراسة ملف وتقرير الرسميين الذين أداروا المواجهة عقب الطعن الذي قدمه فريق وداد تلمسان بحجة عدم إعلان الحكم عن صافرة النهاية بسبب اجتياح أنصار الأولمبي لأرضية الميدان للتعبير عن الفرحة.

كما عاقبت اللجنة الانضباطية، فريق أولمبي الشلف بمباراة دون جمهور وغرامة مالية 200 ألف دج بسبب "استعمال ورمي الألعاب النارية على أرضية الميدان".

من جانب آخر، وفي بطولة الرابطة الأولى، عوقب فريق شباب قسنطينة بمباراة دون جمهور وتغريمه ب200 ألف دج لنفس السبب "استخدام ورمي الألعاب النارية" (الإنذار الثالث).

وعلى إثر هذه العقوبة، يستقبل "السياسي" فريق شبيبة القبائل يوم 11 ماي الجاري بملعب الشهيد حملاوي، برسم الجولة27 ، دون حضور الجماهير.